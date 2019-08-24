Бывшему королю Испании провели операцию на сердце

Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, операцию провели в Мадриде . Сейчас 81-летний бывший монарх находится в послеоперационном отделении. Туда же прибыл его сын король Филипп VI со своей матерью королевой Софией.

Врачи приняли решение прооперировать Хуана Карлоса после ежегодного медосмотра в июне. Это не первая операция для него: в апреле 2018 года бывшего короля прооперировали для замены протеза в правом колене.