Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенёс операцию на сердце.
Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, операцию провели в Мадриде. Сейчас 81-летний бывший монарх находится в послеоперационном отделении. Туда же прибыл его сын король Филипп VI со своей матерью королевой Софией.
Врачи приняли решение прооперировать Хуана Карлоса после ежегодного медосмотра в июне. Это не первая операция для него: в апреле 2018 года бывшего короля прооперировали для замены протеза в правом колене.
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