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Бывшему королю Испании провели операцию на сердце 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Irekia/Wikimedia Commons
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенёс операцию на сердце.
Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, операцию провели в Мадриде. Сейчас 81-летний бывший монарх находится в послеоперационном отделении. Туда же прибыл его сын король Филипп VI со своей матерью королевой Софией.
Врачи приняли решение прооперировать Хуана Карлоса после ежегодного медосмотра в июне. Это не первая операция для него: в апреле 2018 года бывшего короля прооперировали для замены протеза в правом колене.
Ранее News.ru писал о том, что английский журналист и телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что ему удалось похудеть благодаря диете королевы Великобритании Елизаветы II.
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В мире , Европа , Джереми Кларксон , Елизавета II , Хуан Карлос , Испания , Мадрид
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