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Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского 

Газета.Ru + ещё 11 54 минуты назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему он не присутствовал на официальном праздновании Дня независимости в Киеве, где побывали все бывшие президенты, кроме него и Виктора Януковича. Об этом в своем фейсбуке сообщил ведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров..
Во время выступления Зеленского произошло ЧП
Сообщается, что Порошенко разъяснил свое отсутствие в беседе с журналистами.
Порошенко отреагировал на их вопросы о посещении официального празднования тем, что похвалил себя.
"Я как президент сделал максимум, чтобы сберечь страну, защитить и создать армию", — сообщил Порошенко.
Экс-украинский лидер также отмечает, что не знал, что на Майдане будет происходить в праздничный день.
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В мире , Видео , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Киев
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