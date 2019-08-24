Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского 

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему он не присутствовал на официальном праздновании Дня независимости в Киеве, где побывали все бывшие президенты, кроме него и Виктора Януковича. Об этом в своем фейсбуке сообщил ведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров..
Сообщается, что Порошенко разъяснил свое отсутствие в беседе с журналистами.
Порошенко отреагировал на их вопросы о посещении официального празднования тем, что похвалил себя.
"Я как президент сделал максимум, чтобы сберечь страну, защитить и создать армию", — сообщил Порошенко.
Экс-украинский лидер также отмечает, что не знал, что на Майдане будет происходить в праздничный день.