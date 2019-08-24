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Депутат Рады заявил, что Украине нужно вернуть суверенитет 

Газета.Ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: Евгений Мураев/Facebook
Депутат Рады и лидер партии "Наши" Евгений Мураев высказался по поводу Украины и ее государственного суверенитета. Об этом он написал в своем фейсбуке.
По его словам, Украине давно пора не казаться, а быть независимой.
Мураев отмечает, что многие украинцы хотят, чтобы страна вернула себе суверенитет и жила "самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнеров или бывших родственников".
Ранее рассказали, как прошло празднование 28 годовщины Дня независимости Украины.
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