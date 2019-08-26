Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России . Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Сирия и КНДР. По их информации, американский лидер отверг аргументы других участников саммита, выступивших против этой инициативы. Он подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов как Иран

По словам собеседника издания, в этот момент обстановка «начала накаляться».

«Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу о невозможности позволить президенту [России Владимиру] Путину, который не соответствует этому, вернуться», — отметил источник.

Ранее 25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. В то же время они выступили за усиление координации с Россией.

Первым же выступил с таким предложением президент Франции Эмманюэль Макрон . После этого Трамп допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки».