«Большая семерка» столкнулась с проблемами

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«Большая семерка» столкнулась с личными проблемами 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Во французском Биаррице начался саммит «Большой семерки». Хотя без обсуждения России не обойдется, главной темой саммита будет не наша страна. Эммануэль Макрон хочет обсудить с гостями «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». Вот только его собеседникам это совсем неинтересно — у каждого из участников «Большой семерки» есть гораздо более важные проблемы.
«Семерка» вернулась во Францию — где собственно и родилась. Осенью 1975 Валери Жискар д'Эстен принимал в замке Рамбуе шестерых гостей. И с тех пор саммит возвращался на свою историческую родину регулярно, так что нынешняя встреча станет уже седьмой на французской земле (и 45-й по общему счету). Накануне саммита Макрон и Трамп подняли тему возвращения к формату «большой восьмерки» — участию в клубе России (хотя наша страна никуда не собирается), но речь в Биаррице пойдет не об этом.
То есть Россию и Путина, конечно, будут поминать чаще остальных отсутствующих (за исключением разве что Си Цзиньпина), но Макрон хочет поговорить о самой сути работы «семерки» и сосредоточиться на стратегических вопросах. Он даже отказался от подготовки совместного коммюнике, справедливо заметив, что все равно его никто не читает:
«Я хочу превратить этот саммит G7 в полезную встречу для коллективного осознания сложного вызова, стоящего перед нами… Мы живем в такой исторический период, когда международный правопорядок, которого мы придерживаемся, отмечен очень глубоким кризисом демократий, одновременно на уровне представителей и эффективности работы… Западная гегемония, существовавшая с XVIII века, в настоящий момент оказалась под большим вопросом. G7 — это только момент в этом историческом пересмотре мирового порядка».
Как пишет Le Figaro, в Биаррице «разыгрывается возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». То, что Макрон все два с лишним года пытается вдохнуть новую жизнь в проект единой Европы, отчасти даже переформулировать его — не новость. Хотя, конечно, странно выбирать для обсуждения европейского будущего встречу, на которой трое из шестерых его гостей приезжают с других континентов, а еще один как раз сейчас пытается выйти из этой самой единой Европы. Впрочем, Макрон, видимо, все-таки будет говорить о переосмыслении роли Запада как такового, причем как его роли в мире, так и отношений двух его частей, атлантической, англосаксонской и континентальной, европейской.
Вот только с кем он будет об этом говорить?
Этот саммит похож на собрание людей, которым не о чем говорить друг с другом, и не только из-за огромных разногласий внутри «семерки». Трамп лишь обнажил существующие проблемы, но к сегодняшнему дню по всем ключевым вопросам у Европы и США есть противоречия, начиная от политики торгового протекционизма, которую продвигает Трамп, и заканчивая Ираном, от соглашений по климату до отношений в рамках НАТО. Рассуждения о расколе Запада стали общим местом на фоне откровенной ставки Трампа на усиление США как национального государства и общего падения влияния на мировые события как Запада в целом, так и двух составляющих его частей по отдельности.
Европа застыла в непонимании, что ей делать. Брать на себя функцию лидера свободного мира она не может (хотя бы в силу отсутствия полноценного суверенитета, в том числе и военного). Но и просто огрызаться в ответ на все возрастающее американское давление тоже невозможно. Нужны какие-то большие общеевропейские дела на пути к самостоятельности, но их нет. В этой ситуации Макрон пытается взять на себя роль лидера западного мира, хотя бы идеологического. Но время выбрано крайне неудачно — не только из-за разногласий внутри Запада, но и вследствие крайне слабых позиций почти все лидеров стран «семерки».
Конечно, «семерка» рождалась тоже в очень непростое для ее участников время — в предшествующем первой встрече 1974 году были вынуждены уйти в отставку такие знаковые фигуры как президент США Ричард Никсон и канцлер ФРГ Вилли Бранд. Оба были очень активны на мировой арене (в том числе и на российском направлении — установив близкие отношения с Леонидом Брежневым) и очень популярны в своих странах. Но их сожрали, потому что они стали слишком самостоятельны и посчитали себя реальными руководителями своих стран. Штаты ради выбрасывания Никсона из Белого дома даже разыграли Уотергейтский скандал, серьезнейшим образом ударивший по всей политической системе страны.
В 1975-м Запад еще не оправился от последствий нефтяного шока — многократного роста цен после арабо-израильской войны 1973 года. В 1975 Америка окончательно потеряла Южный Вьетнам, а СССР укрепил свое влияние в Африке за счет Анголы и Мозамбика, да и в Европе поднималась левая волна: сначала в Греции и Португалии, а вскоре она накроет и Испанию. Разрядка уже открыто оценивалась атлантическими ястребами как проигрыш Запада СССР.
В этих условиях сам хозяин первой «семерки» Валери Жискар д'Эстен (он тоже пришел к власти лишь за год до этого, после смерти Жоржа Помпиду) не излучал особой уверенности. Но все-таки изначально встреча была посвящена не глобальным геополитическим вопросам, а торговым войнам. Точнее, необходимости отказа от них внутри самого Запада.
Сейчас перед Западом формально стоит та же проблема, при этом конкурирующей экономической системы, то есть социалистических стран во главе с СССР, вроде бы нет. Однако легче ситуация не стала. Доля стран «семерки» в мировой экономике снизилась в полтора раза и будет уменьшаться дальше. Но главная проблема Запада сейчас — в слабости его лидеров.
Из семи собирающихся в Биаррице политиков большинство похоже на хромых уток. Лучшие шансы на политическое долголетие у самого великовозрастного — Дональд Трамп почти наверняка переизберется президентом в следующем году. Но его представление о мироустройстве и роли в нем Запада (он вообще ставит под сомнение единство Запада как такового) не имеет ничего общего с тем, что есть у Макрона или Меркель.
А вот один из самых молодых, канадский премьер Джастин Трюдо (его отец, кстати, был участником первого саммита «большой семерки»), вполне может проиграть предстоящие в октябре парламентские выборы. У японского премьера Синдзо Абэ срок полномочий истекает осенью 2021 года. И хотя у него очень амбициозные внутри— и внешнеполитические планы на оставшиеся два года, Япония все больше играет свою игру на мировой арене и не собирается играть в общие с остальной «семеркой» игры.
Но самое главное — это позиции четырех представителей Европы в «семерке».
Борис Джонсон думает только о Брекзите — и его планы на будущее не простираются дальше того, как бы победить на почти неминуемых досрочных выборах.
Италия, которую представляет Джузеппе Конти, вернулась к своему обычному состоянию — правительственного кризиса. Так что Конти даже приехал в качестве исполняющего обязанности премьер-министра.
Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера через два года. Но развал ее коалиционного правительства может случиться в любой момент, даже этой осенью. И даже Эммануэль Макрон, еще полный задора, уже скоро перешагнет половину своего президентского срока — и непонятно, как он будет пытаться переизбираться в 2022 году.
То есть горизонт планирования даже самых долгоиграющих участников встречи в Биаррице ограничен двумя годами — краткосрочней некуда. Сидящая (из-за проблем со здоровьем) Ангела Меркель — наиболее выразительный образ современной Европы. На фоне атак Трампа и слабости Меркель Макрон думает прыгнуть вперед и вверх — не замечая, что его прыжок произойдет с уровня стула, на краешке которого сидит уставшая Ангела.
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В мире , Видео , Статьи , Синдзо Абэ , Борис Джонсон , Си Цзиньпин , Ангела Меркель , Джастин Трюдо , Леонид Брежнев , Дональд Трамп , Ричард Никсон , Эммануэль Макрон , НАТО , Le Figaro , Франция
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