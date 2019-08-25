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Мэры французских городов подарят Трампу вино, чтобы он не вводил пошлины в этой отрасли 

360tv.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: EPA
Руководители администраций французских Бордо и Либурна заявили о намерении подарить бутылку вина американскому президенту Дональду Трампу, чтобы убедить его не вводить пошлины в данной отрасли. Об этом сообщил ТАСС.
По данным портала «Вэн минют», подарок планируют передать, когда Трамп прибудет во Францию на саммит G7 в Биаррице.
Речь идет о вине Château Figeac Saint-Emilion grand cru classé 2000 года. Знатоки отмечают его терпкий вкус с нотками кедра, мяты и чернослива. Стоимость одной бутылки именно этого года в Сети колеблется чуть ниже 200 евро.
«Жест, необходимый для привлечения внимания Дональда Трампа к Новой Аквитании на саммите G7. Мы подарим ему эту бутылку, которая является превосходным экземпляром из нашего погреба, и рассчитываем, что он выкажет доброжелательность и умеренность в контексте его планов повысить таможенные пошлины на французские вина», — написал мэр Бордо Николя Флориан в Twitter.
Подобное заявление распространил и мэр коммуны Либурн Бюиссон Филипп. Руководители администраций вместе находились в Квебеке на открытии праздника вина.
Однако перспективы подарка оцениваются как весьма туманные, поскольку президент США не пьет вино и не любит алкоголь в принципе. Трамп не раз был замечен с винным бокалом, в котором была налита диетическая кола — любимый напиток президента США.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Бордо , Либурн , Франция
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