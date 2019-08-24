США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»

По информации издания, сейчас готовится встреча в Киеве Болтона с руководством предприятия.

«Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай», — рассказал источник газеты в Белом доме.

Он пояснил, что попытка помешать сделке является частью стратегии национальной безопасности.

«Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — резюмировал он.

В июле стало известно, что Skyrizon возобновила попытки приобретения «Мотор Сич». По информации Global Times, предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона. К Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.