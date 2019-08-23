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Республиканец призвал посадить экс-главу ФБР вместо Марии Бутиной 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Alexandria Sheriff's Office/Reuters
Член палаты представителей от республиканцев Томас Масси призвал освободить из тюрьмы осужденную россиянку Марию Бутину. Об этом он написал в твиттере.
Масси добавил, что вместо нее под стражу должен быть заключен бывший директор ФБР Джеймс Коми, а также экс-сотрудник ведомства Питер Стржок.
"Федералы должны выпустить Марию Бутину из тюрьмы и посадить Джеймса Коми в камеру", — заявил он.
Ранее основатель онлайн-ритейлера Overstock Патрик Бирн, состоявший в романтических отношениях с Марией Бутиной, рассказал, что передавал информацию о ней ФБР.
Предприниматель также заявил, что получал приказы от экс-сотрудника ФБР Питера Стржока, который занимался расследованием "российского дела".
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В мире , Джеймс Коми , Мария Бутина , ФБР
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