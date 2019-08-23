Республиканец призвал посадить экс-главу ФБР вместо Марии Бутиной

Член палаты представителей от республиканцев Томас Масси призвал освободить из тюрьмы осужденную россиянку Марию Бутину . Об этом он написал в твиттере.

Масси добавил, что вместо нее под стражу должен быть заключен бывший директор ФБР Джеймс Коми , а также экс-сотрудник ведомства Питер Стржок.

"Федералы должны выпустить Марию Бутину из тюрьмы и посадить Джеймса Коми в камеру", — заявил он.

Ранее основатель онлайн-ритейлера Overstock Патрик Бирн, состоявший в романтических отношениях с Марией Бутиной, рассказал, что передавал информацию о ней ФБР.

Предприниматель также заявил, что получал приказы от экс-сотрудника ФБР Питера Стржока, который занимался расследованием "российского дела".