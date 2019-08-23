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Экс-советник усомнился в психическом здоровье Трампа 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи назвал его «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости».
По его словам, проблемы психического характера не позволяют Трампу избираться на второй президентский срок.
«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», — цитирует Скарамуччи РИА «Новости».
Энтони Скарамуччи ранее был активным сторонником Трампа, однако после увольнения из Белого дома начал критиковать президента. Трамп, в свою очередь, тоже нелестно отзывается об умственных способностях бывшего советника. В твиттере он называл Скарамуччи «крайне нестабильным идиотом» и «умственной развалиной».
В мире , США , Энтони Скарамуччи , Дональд Трамп , РИА Новости
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