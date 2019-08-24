Трамп возмутился бесполезностью «Большой семерки» 

Президент США Дональд Трамп подверг сомнению важность саммита «Большой семерки». Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, Трамп несколько последних месяцев изъявлял желание не посещать предстоящий саммит во французском Биаррице, поскольку его не интересуют поднимающиеся там темы, в частности, вопрос экологии. Он заявил, что не рассматривает это мероприятие как способ продуктивно использовать свое время.
Собеседники телеканала утверждают, что Трамп высказывал свою позицию на встречах с другими мировыми лидерами, включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Франции Эммануэля Макрона. Чтобы увеличить шансы Трампа на поездку на саммит, его помощники сумели протолкнуть на воскресное заседание тему мировой экономики, на котором он «мог бы похвастаться экономикой США перед лидерами стран, где рост замедляется».