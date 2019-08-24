Трамп возмутился бесполезностью «Большой семерки»

По информации телеканала, Трамп несколько последних месяцев изъявлял желание не посещать предстоящий саммит во французском Биаррице, поскольку его не интересуют поднимающиеся там темы, в частности, вопрос экологии. Он заявил, что не рассматривает это мероприятие как способ продуктивно использовать свое время.