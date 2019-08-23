Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон призвал страны G7 заключить пакт в защиту прав женщин 

Парламентская газета + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны «Большой семерки» на саммите в Биарицце заключить соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин, сообщает в пятницу ТАСС.
По его словам, в рамках соглашения страны G7 и их партнеры, например из Африки, могут взять обязательства ликвидировать проявления дискриминации в отношении женщин.
Макрон заявил, что сам Париж намерен в ближайшие месяцы принять меры, в том числе законодательные, «чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин».
«До сих пор есть сферы, в которых Франция находится ниже существующих мировых стандартов. Есть проблемы, по которым надлежит еще улучшить ситуацию», — признался он, отметив, что зарплаты женщин в его стране во многих сферах деятельности на 20-25% ниже, чем у мужчин.
Парламентская газета: последние новости
США заявили о готовности присоединиться к «нормандскому формату» Зеленский высказался о возможности возвращения России в G8 Эксперт объяснил, почему Европе будет сложно «добиться автономии» от США
В мире , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину23
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену217
«Его подставили»: новые подробности изнасилования на Урале71
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине14
МИД РФ выразил протест Чехии168
Видео
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
02:30
Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций
Политика Статьи
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:17
Никита Михалков получил травму
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение