Макрон призвал страны G7 заключить пакт в защиту прав женщин

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны «Большой семерки» на саммите в Биарицце заключить соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин, сообщает в пятницу ТАСС.

По его словам, в рамках соглашения страны G7 и их партнеры, например из Африки, могут взять обязательства ликвидировать проявления дискриминации в отношении женщин.

Макрон заявил, что сам Париж намерен в ближайшие месяцы принять меры, в том числе законодательные, «чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин».