Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны «Большой семерки» на саммите в Биарицце заключить соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин, сообщает в пятницу ТАСС.
По его словам, в рамках соглашения страны G7 и их партнеры, например из Африки, могут взять обязательства ликвидировать проявления дискриминации в отношении женщин.
Макрон заявил, что сам Париж намерен в ближайшие месяцы принять меры, в том числе законодательные, «чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин».
«До сих пор есть сферы, в которых Франция находится ниже существующих мировых стандартов. Есть проблемы, по которым надлежит еще улучшить ситуацию», — признался он, отметив, что зарплаты женщин в его стране во многих сферах деятельности на 20-25% ниже, чем у мужчин.