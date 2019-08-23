Евгений Киселев ушел с киевского канала

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев ушел с украинского канала, сообщает ФАН.

Об уходе с канала "Прямой" Киселев заявил в программе "Итоги". Теперь он хочет заняться другими проектами, которые сложно совмещать с работой на телевидении. "Я иду, чтобы заняться другими проектами. В том числе — начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении", — сказал Киселев.

Евгений Киселев в начале 1990-х годов стал известен в России как ведущий программ "Время" и "Вести", работал на телеканале "НТВ", радиостанции "Эхо Москвы". На Украине жил с 2005 года.

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