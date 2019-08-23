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В Донецке назовут площадь именем Захарченко 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко.
«Площадь, расположенная перед Домом Правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.
Он отметил, что присвоение имени Захарченко площади в Донецке — «долг перед ним».
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
В июне в ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко.
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