В Донецке назовут площадь именем Захарченко

«Площадь, расположенная перед Домом Правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.

Он отметил, что присвоение имени Захарченко площади в Донецке — «долг перед ним».

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.

В июне в ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко.