В Донецке назовут площадь именем Захарченко 

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко.
«Площадь, расположенная перед Домом Правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.
Он отметил, что присвоение имени Захарченко площади в Донецке — «долг перед ним».
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.
В июне в ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко.