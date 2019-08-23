Трамп заявил, что в пятницу объявит ответные меры на новые пошлины Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу объявит ответные меры на новые пошлины Китая . Он также приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку. "Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — написал Трамп в Twitter. Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенести все производство в США. "Я дам ответ на пошлины Китая сегодня днем. Это отличная возможность для Соединенных Штатов", — продолжил президент США. Трамп также заявил, что "приказывает всем перевозчикам, включая FedEx, Amazon , UPS и USPS" отказывать Китаю в доставке фентанила.