Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гонконге начались столкновения протестующих с полицией 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Столкновения происходят в ряде районов, включая Коулун Бэй и Вонтайсинь. Некоторые участники протестов ломают "умные фонари", оснащенные камерами.
Так, группа демонстрантов собралась у полицейского участка района Шам Шуй По на северо-западе полуострова Коулун. Они начали строить баррикады из мусорных баков и других предметов, а также светить в полицейских лазером. Полиция потребовала от них разойтись, а потом разогнала их и убрала заграждения.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Последние новости
США поставили перед Зеленским задачу, которую невозможно решить Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями" Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
Комментарии
В мире , Азия , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Победа» сделала официальное заявление265
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии116
Вертолет разбился на Кубани36
Песков рассказал о недовольстве Путина96
В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы»1
Видео
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
01:13
Неожиданный поворот: Россию заменят Украиной в G7
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение