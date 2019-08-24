В Гонконге начались столкновения протестующих с полицией

Протестующие во многих районах Гонконга строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Столкновения происходят в ряде районов, включая Коулун Бэй и Вонтайсинь. Некоторые участники протестов ломают "умные фонари", оснащенные камерами.

Так, группа демонстрантов собралась у полицейского участка района Шам Шуй По на северо-западе полуострова Коулун. Они начали строить баррикады из мусорных баков и других предметов, а также светить в полицейских лазером. Полиция потребовала от них разойтись, а потом разогнала их и убрала заграждения.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.