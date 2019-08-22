Зеленский призвал ЕС не допустить возвращения России в «Большую восьмерку»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого призвал Евросоюз проявить позицию о невозможности возвращения РФ в "Большую восьмерку".

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "семерку" без устранения причин, по которым Россия в свое время из нее была исключена", — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, опубликованном в четверг.

По данным пресс-службы, Дональд Туск поддержал "обеспокоенность президента Украины", связанную с возможностью возвращения России в "Большую восьмерку". Председатель Евросовета заверил главу украинского государства в "неизменности общей позиции ЕС в вопросе солидарности с Украиной". В сообщении также сказано, что Зеленский в четверг направил всем лидерам стран "Большой семерки" отдельные письменные обращения с призывом усилить поддержку Украины.

Ранее в четверг Зеленский во время телефонного разговора призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности присоединения РФ к "Большой семерке".

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании Си-эн-эн в администрации американского лидера, Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Вместе с тем он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.