Венесуэльский оппозиционер рассказал о создании армии наемников для свержения Мадуро

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро создают за рубежом "освободительную армию", которая должна выступить против него. Такую версию развития событий озвучил в интервью работающему в Майами перуанскому телеведущему Хайме Бейли экс-кандидат на пост президента южноамериканской страны Пабло Медина, в настоящее время проживающий в США. Запись программы была обнародована поздно вечером в среду по местному времени (утро четверга мск).

"Мы приступили к созданию ядра освободительной армии, — сказал политик. — Ячейки есть в нескольких странах, где уже подсчитано число солдат, офицеров и полицейских, которые могли бы организованно действовать".

Медина сообщил, что для оплаты услуг наемников располагает $400 тыс., и заверил, что средства "на крупные расходы" поступят в его распоряжение в скором времени.

По словам политика, списочный состав формирования насчитывает 10 тыс. человек. Он добавил, что пока не может сказать, когда они выступят против Мадуро, но отметил, что это должно произойти в текущем году.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.