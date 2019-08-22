Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Канада против возвращения России в G8 

Газета.Ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: Chris Wattie/Reuters
Канадская сторона выступает категорически против возвращения России в состав G8, передает Reuters со ссылкой на источник.
Против возвращения российской стороны выступает премьер Канады Джастин Трюдо, который остается верен своему мнению, сказанному еще в 2018 году, отметил источник.
  1. "Россия не была приглашена на эту встречу", — добавил источник.
Позиция Канады перекликается с мнением, выдвинутым Францией, Британией и Германией, которые отвергли позицию Трампа по этому вопросу.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.
Также до этого президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обменять Крым на место в G8.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Порошенко покинул Украину Над Донецком подняли флаги России
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Владимир Путин , Reuters , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение37
США заполучили Т-9053
Служба такси подала иски к организаторам протестов12
Названа дата обмена заключенными Москвой и Киевом83
Москва оценила взятие Хан-Шейхуна141
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение