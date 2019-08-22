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Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение 

Рамблер 1 час назад

Медведев поставил вопрос о четырехдневке перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Зеленский сделал Путину предложение

Gleb Garanich/Reuters
Россия вернется в G8, если вернет Крым Украине, остановит войну в Донбассе и освободит украинских политических заключенных, намекнул Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского

Мысли Владимира Зеленского о возвращении России в G8 неграмотны, по-братски проконсультировала его спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Иловайский котел» оказался тройным

Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в 2014 году, было три линии окружения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на интервью участника боя в составе МВД Украины Юрия Бурляя.

Осетрине Младшему прочат "власть над Донбассом"

petrovka38.ru
Сын криминального авторитета Эдуарда Асатряна, вор в законе Сергей Асатрян может получить власть над криминалом Саратовской и Ростовской областей, а также Донбасса.

Супероружие России признали небоеготовым

Пересмотр Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невозможен, поскольку некоторые образцы последнего еще не находятся на боевом дежурстве, сообщил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Появились подробности драки с цыганами в Кузбассе

Цыгане и другие жители села Подгорное подрались из-за пьяной 15-летней девушки, рассказала телеграм-каналу Подъем одна из жительниц населенного пункта.

У Мамаева новые проблемы с законом

У отбывающего срок в колонии футболиста Павла Мамаева вскрылись новые проблемы с законом. На сайте Федеральной службы приставов сообщается, что игрок задолжал по налогам около полмиллиона рублей.

"Бог ей судья". Крутой рассказал о конфликте с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал конфликт с певицей Лаймой Вайкуле из-за музыкального фестиваля «Новая волна».
Комментарии3
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Эдуард Асатрян , Игорь Крутой , Павел Мамаев , Сергей Асатрян , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дмитрий Новиков , Лайма Вайкуле , МИД , Минтруд , Комитет госдумы по международным делам , МВД , РИА Новости , Lenta.ru , Reuters
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