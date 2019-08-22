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Россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании для участия в обмене 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Осужденный на Украине россиянин Алексей Седиков попросил президента Владимира Зеленского о помиловании для участия в обмене заключенными между Киевом и Москвой, сообщает в четверг сайт телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Названа дата обмена заключенными между РФ и Украиной
Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.
"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал, так и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", — приводит канал слова Седикова корреспонденту телеканала во время его посещения в колонии.
По данным СМИ, Седиков был осужден на Украине по статье "терроризм" за участие в конфликте Донбасса.
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Комментарии14
В мире , Украина , Максим Одинцов , Александр Баранов , Владимир Зеленский , Валентин Рыбин , Евгений Мефедов , СБУ , РИА Новости , Киев , Москва
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