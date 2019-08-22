Политолог оценил идею вернуть Россию в G8

Идея возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России может иметь цель нивелировать результаты, которые были достигнуты за пять лет ее дипломатической работы, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.

"В определенном смысле исключение России из формата "Большой восьмерки", ставшее желанием президента США Обамы, привело к завершению многосторонней фазы международных отношений — такой, как она понималась до 2014 года — и открыло путь двусторонним инициативам, например, между Индией, Россией и Китаем", — заявил РИА Новости Грациани, который является председателем Международного института глобального анализа Vision & Global Trends.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин , в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

По словам Грациани, Россия сохранила реалистичный подход и даже улучшила отношения с целым рядом стран (например, с Японией или некоторыми европейскими государствами), несмотря на исключение из "Восьмерки" и "тяжелый санкционный режим".

"Именно благодаря подобному подходу Москвы и собственным национальным интересам таких стран, как Германия, Франция и, в какой-то степени, Италия, международная ситуация избежала деградации", — считает итальянский эксперт.

Он подчеркнул, что Трамп должен учитывать, что за последние пять лет Москва осталась "уважаемым и важным международным игроком".

"Нынешняя инициатива Трампа по возвращению России в "Восьмерку" имеет невыраженную цель, состоящую в ослаблении устойчивости России и препятствовании ее двусторонним отношениям с другими странами. Формат G8 способен "растворить" результаты, достигнутые Россией при помощи этого подхода: может быть сорвана значительная часть дипломатической работы, проводимой Россией в последнее время, будут терять свой вес альтернативные площадки, такие как БРИКС", — заключил Грациани.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.