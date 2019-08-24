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В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8
РИА Новости
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ещё 1
1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Возвращение
России
в формат G7 будет "ошибкой", поскольку это подаст
Москве
"неверный сигнал", заявил в беседе с радиокомпанией Deutschlandfunk глава комитета
бундестага
по внешней политике
Норберт Рёттген
.
По его мнению, для повтор