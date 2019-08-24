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В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Возвращение России в формат G7 будет "ошибкой", поскольку это подаст Москве "неверный сигнал", заявил в беседе с радиокомпанией Deutschlandfunk глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
По его мнению, для повтор