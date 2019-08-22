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Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Коневу 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, написав краской оскорбление на монументе.
Представитель полиции Праги заявил, что неустановленные лица нанесли на памятник спреем надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968».
«Полиция проверяет данные видеокамер и следы, оставленные около памятника, будет проведено соответствующее расследование», — цитирует РИА Новости правоохранительное ведомство.
Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году.
Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской, а осенью 2017 вандалы написали на монументе несколько дат.
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В мире , Европа , Иван Конев , РИА Новости , Прага
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