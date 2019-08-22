Почему Сицилия не стала полноправным штатом США

Европейцы не хотят продавать Трампу Гренландию, в шутку предлагая купить Сицилию , которая в прежние годы действительно стремилась войти в состав США . Эта парадоксальная на первый взгляд история известна немногим, поскольку Вашингтон предпочел о ней забыть — слишком уж много в ней крови, грязи и подлости. Но что же помешало сицилийским мафиози стать американцами?

«Этого я делать в Гренландии не стану»? — написал Дональд Трамп под многозначительным фотоколлажем: идиллический пейзаж гренландского берега и золоченый небоскреб, высящийся над маленькими деревянными домиками.

Провокационное фото отсылало к недавней инициативе президента США — прикупить у Дании ее автономную область, остров Гренландия. Прошлое застройщика дает о себе знать: как хороший бизнесмен, на фоне надвигающейся рецессии Трамп решил вложиться в недвижимость. Тем более Гренландия может стать для США полезной военно-морской базой на тот случай, если придется бросить вызов России в пространстве Арктики.

Военное присутствие США в Гренландии обеспечено уже сейчас — на острове расположена база ВВС Туле, но она ограничивает свободу маневра по чисто географическим причинам.

На официальном уровне власти Гренландии, Дании и всего ЕС (откуда Гренландия, кстати, вышла в 1985 году) возмутились и дружно отвергли «непристойное предложение». По сути, всем участникам этого странного диалога понятно, что главная цель Трампа не сделка, а троллинг в непрекращающейся информационной войне.

Отношение Вашингтона к ЕС портится с каждым днем. Буквально на днях Трамп жаловался, что Евросоюз «обдирает Штаты хуже, чем Китай ». Его явно не устраивает якобы завышенный по отношению к доллару курс евро, а его снижение грозит серьезными неприятностями для европейских экспортеров. В дополнение к торговой войне с КНР американцы могут развязать боевые действия и на втором, европейском, фронте, и в преддверии трудных переговоров Трамп откровенно напоминает представителям Старого Света об их истинном — вассальном статусе.

Дуэль на тарифах и санкциях европейцам будет трудно вести в полную силу. Не подчинившись требованиям американцев, они рискуют потерять богатейший в мире рынок сбыта, и тогда экономический кризис накроет Европу как цунами. Поэтому на провокацию американского президента они вынуждены отвечать кислыми шуточками и сложными намеками. Получается своеобразный бунт на коленях.

В частности, подобных намеков полным полна забавная колонка Тобиаса Пиллера в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Сделаем Сицилию снова великой!» — призывает автор. И предлагает Трампу вместо Гренландии купить у Италии Сицилию.

Презентация лота приправлена шуточками о том, что Сицилия могла бы стать непотопляемым авианосцем США в Средиземном море и новым рынком для деградирующей американской промышленности, а деньги от ее продажи помогли бы Италии расплатиться с долгами. Благодаря этой инвестиции, Трамп сумел бы «отбить» Рим у Владимира Путина , с которым постоянно заигрывает итальянское руководство.

А поскольку Сицилия является хабом для африканских мигрантов, у Трампа появляется основание возвести здесь 400-километровую стену на манер той, что он обещал построить на границе с Мексикой. Замахнулся — руби!

Самой неприятной для американцев остротой Пиллера является напоминание об истории сицилийского сепаратизма, когда часть населения острова решила выйти из состава Италии и стать новым, на тот момент сорок девятым штатом США. Этот сюжет вскрывает множество некрасивых моментов, о которых американцы предпочли бы забыть.

Немецкий журналист специально вспоминает легендарного сицилийского бандита Сальваторе Джулиано. Он начал свою уголовную карьеру в 1943 году 21-летним юношей, когда убил на рынке карабинера. Сколотив после этого собственную банду, он промышлял рэкетом и разбоем. На счету Джулиано и его подельников было больше 80 жертв. Но смазливая внешность сделала бандита героем местного фольклора и принесла репутацию Робин Гуда — якобы он отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным.

В основном криминальный авторитет раздавал деньги местным журналистам. Поэтому газеты охотно печатали его воззвания к народу, в которых он красноречиво убеждал население, что всегда стоит за бедных против богатых. Парадоксальным образом, этот сицилийский «Робин Гуд» ненавидел коммунистов , хотя именно они видятся его очевидными союзниками в деле «отнять и поделить».

Антикоммунизм и наличие мощной вооруженной банды естественным путем привели Сальваторе Джулиано в ряды сицилийских сепаратистов. В процессе отделения от Италии они рассчитывали на вооруженную поддержку американцев, которые высадились на Сицилии как раз в 1943 году — незадолго до того, как Джулиано дебютировал в криминале.

Советником американских офицеров, помогавшим налаживать связи с местными крестными отцами, стал король американских мафиози Лаки Лучано. Этот поразительный человек к тому времени успел выстроить в США иерархию Коза Ностры, поделил страну между семью кланами, выработал механизм коллективного принятия решений (эдакое бандитское политбюро) и практически прекратил междоусобные войны. Именно при нем американская мафия сложилась в самодостаточную систему. И несмотря на то, что в 1936-м прокурор штата Нью-Йорк упек «Счастливчика» Лучано за решетку на 50 лет, он продолжал руководить деятельностью кланов и успешно решать вопросы.

С 1943 года Лаки Лучано был посредником между американскими спецслужбами и сицилийскими мафиози. Тогда-то и возникла идея, что криминальные банды на острове будут выполнять роль американских прокси-соединений. Их задачей было добиться от населения поддержки идеи сепаратизма — когда деньгами, а когда и террором. Параллельно должно было произойти очищение острова от всех левых — социалистических и коммунистических элементов.

На местах за эту многоходовочку отвечал ближайший помощник Лаки Лучано — Вито Дженовезе. Этот босс, сбежавший из Америки от уголовного преследования, в Италии стал переводчиком армии США и сотрудником по связям с общественностью.

На терроре против своих соотечественников легендарный Джулиано в результате и погорел. 1 мая 1947 года, когда население маленького городка Портелла-делла-Джинестра вышло на первомайскую демонстрацию, бандиты Джулиано начали палить по ней из автоматов и забрасывать гранатами. Погибло одиннадцать человек, в том числе двое детей. Чудовищный теракт потряс страну, от местного «Робин Гуда» отвернулись буквально все. Тема сепаратизма была окончательно скомпрометирована и заглохла.

В 1950 году Джулиано исчез при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии, он был застрелен, когда оказывал сопротивление полиции. Согласно другим источникам, карабинеры пристрелили его задолго до этого. Позднее в убийстве Джулиано признался его родственник и ближайший друг Гаспаре Пишиотта. По его словам, он убил спящего босса по договоренности с полицией.

Пишиотта рассказал следователям немало интересного о контактах сицилийских сепаратистов с американскими спецслужбами. В 1954 году опасного свидетеля убрали, подав ему в тюремную камеру отравленный кофе.

Спустя полвека в США вышла в свет книга внука Сальваторе Джулиано, в которой он рассказал, что в 1950 году вместо его деда был похоронен двойник. Самого сепаратиста американцы вывезли в США, где он дожил до глубокой старости.

Остальные герои этой истории завершили свой жизненный путь вполне успешно. Лаки Лучано умер своей смертью в Неаполе, оставив свой клан в наследство Вито Дженовезе. С 1950-х и вплоть до сегодняшнего дня банда Дженовезе принадлежит к «пяти семьям», крышующим Нью-Йорк и Восточное побережье США. Аресты и посадки, проведенные в 1990-х мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани , слегка проредили его бойцов, но постепенно они возвращают себе власть и влияние.

А американские спецслужбы продолжают сотрудничать с самыми кровавыми криминальными сообществами по всему миру — от албанских мафиозных кланов до колумбийских наркокартелей.