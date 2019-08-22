В Киеве приготовились к «похоронам» антироссийских санкций

У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций, — заявил он в эфире телеканала «UA: Первый».

Позитивный характер переговоров лидеров двух стран вызвал крайнее недовольство у дипломата. Кроме того, его оскорбили слова Макрона, назвавшего ситуацию в Донбассе «украинским кризисом», а не «войной».

Безсмертный призвал европейских лидеров немедленно выровнять сложившуюся не в пользу Киева ситуацию и принять «серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе».

Переговоры Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.