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Трамп рассказал о плюсах возвращения России в G7 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его российский коллега Владимир Путин «переиграл» бывшего американского президента Барака Обаму, в результате чего Москву исключили из «Большой семерки» (G7). Об этом в среду, 21 августа, сообщает РИА Новости.
«Это (обсуждение вопросов — прим. «Ленты.ру») было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
20 августа американский лидер поддержал идею возвращения России в группу, объяснив, что это уместно, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России». Тогда же Трамп рассказал, что Обама хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что Путин его «переиграл».
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если у стран G7 есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.
«Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», — отметила она.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
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Комментарии
В мире , Политика , Барак Обама , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , Lenta.ru , Москва , США
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