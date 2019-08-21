Трамп рассказал о плюсах возвращения России в G7

«Это (обсуждение вопросов — прим. «Ленты.ру») было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

20 августа американский лидер поддержал идею возвращения России в группу, объяснив, что это уместно, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России». Тогда же Трамп рассказал, что Обама хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что Путин его «переиграл».

Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если у стран G7 есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.

«Надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», — отметила она.