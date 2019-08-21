СМИ: Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолёт перед поездкой в Москву

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден сменить самолёт, на котором собирался вылететь в Москву , из-за неполадки с воздушным транспортом. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, в правительственном самолёте Airbus A-340 был обнаружен дефект в гидравлической системе.

Отмечается, что Маас вылетел запасным самолётом A-310.

Ранее Маас перед отлётом в Москву отметил важность прямого и открытого диалога с Россией.