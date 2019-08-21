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СМИ: Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолёт перед поездкой в Москву 

RT на русском + ещё 4 56 минут назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден сменить самолёт, на котором собирался вылететь в Москву, из-за неполадки с воздушным транспортом. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, в правительственном самолёте Airbus A-340 был обнаружен дефект в гидравлической системе.
Отмечается, что Маас вылетел запасным самолётом A-310.
Глава российского МИД Сергей Лавров 21 августа в Москве проведёт переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Ранее Маас перед отлётом в Москву отметил важность прямого и открытого диалога с Россией.
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