Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали условие Макрона для возвращения России в G8 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: Reuters
Французский лидер уверен, что возвращение России в G8 будет зависеть от ситуации на Украине.
Французский лидер Эммануэль Макрон уверен, что возвращение России в G8 зависит от ситуации на Украине.
«Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними (Россией) в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — пишет Reuters со ссылкой на источник.
По данным издания, Макрон собирается обсудить украинскую тему с президентом США Дональдом Трампом на первой сессии приближающегося саммита G7, который пройдет во французском Биаррице с 24 по 26 августа.
Сам Трамп на встрече с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом заявил о целесообразности возвращения к формату G8 с участием России.
ТК «Звезда»: последние новости
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке Жена Нетаньяху устроила дебош в самолете и бросила каравай на землю в Киеве «Как можно возвратиться в организацию, которой не существует?» - Путин о G8
В мире , Политика , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков21
Украинцы перепугали Прибалтику119
Порошенко покинул Украину72
Мужчину подожгли в Москве
Кудрин резко выступил по митингам в Москве30
Видео
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
02:36
Дело об убийстве Круга получило новый поворот
Происшествия
06:28
Порошенко покинул Украину
В мире
01:13
В России найден новый источник радиоактивной угрозы
Экология Общество
05:01
Шойгу предупредил об угрозе с Запада
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение