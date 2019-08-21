Франция напомнила об условии для возвращения России в G7

Возвращение России в «Группу семи» зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине . Об этом заявил французский дипломатический источник, передает Reuters.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрировать их [русских] в следующем году. Украина крайне важна», — подчеркнул дипломат.

В то же время он не стал подтверждать или отрицать информацию о том, что именно президент Франции Эммануэль Макрон предложил позвать Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Reuters отмечает, что ранее глава республики подчеркивал необходимость прогресса в разрешении конфликта на Украине для возвращения Москвы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением Макрона позвать Россию на саммит в следующем году. Ожидается, что американский лидер обсудит тему с другими мировыми лидерами.

До этого Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».