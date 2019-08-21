Россию и Турцию уличили в тайной сделке по Идлибу

Чевикозу удалось раздобыть соответствующие данные благодаря депутатскому запросу, сообщает Nordic Monitor. Оппозиционный депутат сообщил, что Турция и Россия договорились о выводе турецких войск и техники из сирийской провинции Идлиб , которая находится под контролем оппозиционных формирований. Её сдача необходима сирийской правительственной армии, которая хотела бы вернуть себе абсолютно всю территорию Арабской Республики. По информации, полученной Чевикозом, взамен Россия согласилась закрыть глаза на нападения со стороны протурецких сил — в частности, речь идёт об отдельных частях « Свободной сирийской армии » — на курдские военизированные формирования, удерживающие северо-восточные районы Сирии. Они рассматриваются официальной Анкарой как террористические.

Соответствующий запрос Чевикоз, как сообщается, отправлял ещё в мае этого года. Он был адресован министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу , однако ответа на него не последовало.

Оппозиционный депутат не преминул обвинить турецкое правительство во вмешательстве во внутреннюю политику Сирии и запросил информацию о возможной дате прямого контакта с сирийским режимом, о мерах безопасности, которые предпринимаются против проникновения террористических групп в Турцию, о процессе фильтрации радикальных группировок от умеренных. Запрос Чевикоза последовал в связи с неоднократными угрозами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в одностороннем порядке начать наступление на курдские военизированные формирования в Северной Сирии. Пока что турецкое руководство, похоже, сосредоточилось на том, чтобы заручиться поддержкой международных игроков для своих военных операций. Россия сторона, скорее всего, против таких шагов возражать не будет. Такой уровень понимания между Анкарой и Москвой возник благодаря нерешительности американских властей.

Nordic Monitor предполагает, что Чевикоз узнал о секретной сделке благодаря своим обширным контактам в турецком министерстве иностранных дел, где он служил в течение многих лет.

Идлиб является единственным крупным регионом в Сирии, который всё еще контролируется вооружёнными формированиями оппозиции. В мае 2017 года Россия, Турция и Иран договорились о создании зон деэскалации в провинциях Дераа, Восточная Гута, Хомс и Идлиб. Турция была заинтересована в сохранении своего влияния прежде всего в Идлибе. Когда в этом регионе сирийское правительство попыталось начать наступление, президенты России и Турции встретились в Сочи 17 сентября 2018 года и приняли договорённости о формировании демилитаризованной зоны в провинции, глубина которой должна была составить 15-20 километров. В соответствии с этой сделкой, Турция разместила не только свои силы в Идлибе, но и установила наблюдательные посты, чтобы предотвратить эскалацию между сирийскими правительственны