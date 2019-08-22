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Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости".
Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
Кроме того, Зеленский предложил России освободить задержанных украинских моряков.
По мнению, лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия "готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.
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В мире , Видео , Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Республика Крым
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