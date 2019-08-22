Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если "вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Кроме того, Зеленский предложил России освободить задержанных украинских моряков.

По мнению, лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия "готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.