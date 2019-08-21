США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана

Несмотря на призывы других стран к мирному диалогу, США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана . Так, американская разведка заявила, что к берегам Сирии в нарушение односторонних санкций США идет некий танкер с иранской нефтью.

Госсекретарь Майк Помпео после заседания Совбеза тут же заявил: Соединенные Штаты не допустят прибытия этого судна в Сирию. Об этом, по словам Помпео, позаботится Вашингтон