Трамп и Макрон решили пригласить Россию на G7

«Трамп и Макрон поговорили по телефону сегодня и договорились пригласить Россию на G7 в следующем году», — написала в Атвуд в Twitter.

Она отметила, что инициатором приглашения был французский президент. Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку». Он объяснил отсутствие России в G8 проигрышем Обамы Путину