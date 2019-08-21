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США и Румыния выступают против Nord Stream 2 и аналогичных проектов России 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Соединенные Штаты и Румыния выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице.
"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком — 2" и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России", — утверждают главы двух государств.
"Запасы природного газа в Румынии могут улучшить благосостояние наших стран и повысить энергетическую безопасность Европы, — указано в документе. — Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам".
"Мы также настоятельно призываем наши отрасли производства тесно сотрудничать для достижения целей гражданской ядерной энергетики Румынии", — отметили президенты.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Газпром" 16 августа сообщал, что "Северный поток — 2" построен уже на 73,6%.
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Комментарии23
В мире , Видео , Северный поток 2 , Дональд Трамп , Газпром , Румыния , США
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