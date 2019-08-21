Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве призвали Зеленского побороть страх перед Путиным 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал президента Украины Владимира Зеленского не бояться прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что украинскому лидеру надо хотя бы попробовать
"Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет?" — задался вопросом политик в эфире телеканала NewsOne.
Он выразил мнение, что сначала надо непосредственно с российским президентом прийти к каким-либо договорённостям, а уже потом созывать встречу в «нормандском формате», но никак не наоборот.
"Вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чёртом говорить ради мира на Украине", — добавил Шуфрич.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон проигнорировали призыв главы Украины Владимира Зеленского провести немедленную встречу в «нормандском формате». Отсутствие реакции, по мнению украинских СМИ, стало «жёстким уроком» для Зеленского. Таким образом лидеры стран — участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе.
News.ru: последние новости
«Где велосипед?»: кортеж Зеленского возмутил украинцев Макрон написал пост о России на русском языке Оскорбившего Путина телеведущего уволили с канала «Рустави 2»
Комментарии1
В мире , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экстренное заседании: США спровоцировали РФ49
Ракета США может привести к ядерному кризису16
Румыния выступила против России138
Российских учителей уличили в нежелании учиться
Найден новый способ добычи нефти
Видео
07:09
Формула всего, открытая Джеффом Таппером
Наука и техника
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение