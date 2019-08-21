В Киеве призвали Зеленского побороть страх перед Путиным

Он подчеркнул, что украинскому лидеру надо хотя бы попробовать

"Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет?" — задался вопросом политик в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил мнение, что сначала надо непосредственно с российским президентом прийти к каким-либо договорённостям, а уже потом созывать встречу в «нормандском формате», но никак не наоборот.

"Вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чёртом говорить ради мира на Украине", — добавил Шуфрич.