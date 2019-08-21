Скандал на «Рустави 2»: журналисты прервали прямой эфир

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Журналисты «Рустави 2» в прямом эфире объявили о своем уходе с телеканала 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Ведущие "Рустави 2" Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во время главного информационного выпуска "Курьер" объявили о своем уходе телеканала после 10 лет работы. Об этом передает "Страна.ua".
Журналисты объяснили свой уход отсутствием на "Рустави 2" свободы.
"Поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу", — сообщили они.
Джоджуа, в свою очередь, заявила, что они перейдут на другой канал.
Ранее стало известно, что из "Рустави 2" уволен оскорбивший президента России Владимира Путина журналист Георгий Габуния.
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