Скандал на «Рустави 2»: журналисты прервали прямой эфир

Журналисты «Рустави 2» в прямом эфире объявили о своем уходе с телеканала

Ведущие "Рустави 2" Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во время главного информационного выпуска "Курьер" объявили о своем уходе телеканала после 10 лет работы. Об этом передает "Страна.ua".

Журналисты объяснили свой уход отсутствием на "Рустави 2" свободы.

"Поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу", — сообщили они.

Джоджуа, в свою очередь, заявила, что они перейдут на другой канал.