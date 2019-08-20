Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать 

Карты россиян начнут блокировать без предупреждения
Банковские карты россиян могут начать блокировать при поступлении на них подозрительных денег, сообщает «Коммерсант».
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ
Разговоры о некоем «радиоактивном облаке» после аварии в Архангельской области абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россиян хотят освободить от некоторых штрафов
Водителей не следует наказывать за нарушения, информация о которых не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней, считают депутаты Госдумы от ЛДПР.
«Речь шла о секундах»: как пилоты А321 нарушили инструкцию
Пилоты Аэробуса А321 нарушили инструкцию по безопасности при посадке на кукурузное поле, рассказал Газете.ru президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
Новое руководство грузинского телеканала «Рустави-2» уволило ряд сотрудников канала, в том числе оскорбившего президента России журналиста Георгию Габунию.
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Испытанная американцами запрещенная ракета достигнет Новосибирска отовсюду, где может быть размещена, заявил Взгляду военный эксперт Александр Бартош.
Самолет из Москвы не долетел до Парижа
Самолет авиакомпании Air France, летевший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Скончалась 25-летняя Маргарита Плавунова — многократная чемпионка области и призер ЦФО, сообщила Тамбовская региональная федерация легкой атлетики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Режиссер Захаров попал в реанимацию
Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН.