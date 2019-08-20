За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились

В Израиле объяснили инцидент с супругой Нетаньяху в Киеве

По словам Элькина, присутствующие на церемонии вообще не заметили, что произошел какой-то инцидент, а СМИ раздули из этого целый скандал.

«Ему (Нетаньяху) объяснили, получил каравай или халу, как его назвали наши средства массовой информации… Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии», — рассказал Элькин, присутствовавший на церемонии как член израильской делегации.

Он заявил, что крошки выпали из рук супруги премьер-министра, когда они с мужем пошли.

Ранее в защиту Сары Нетаньяху выступил сам глава израильского кабмина. Он призвал не искать неуважения в жесте своей супруги и обратил внимание, что из уважения к Украине она оделась в цвета украинского флага.