За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились

Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги Сары, поэтому ее не проинструктировали, что делать с приветственным караваем. Об этом заявил РИА «Новости» израильский министр по вопросам экологии и делам Иерусалима Зеев Элькин.
По словам Элькина, присутствующие на церемонии вообще не заметили, что произошел какой-то инцидент, а СМИ раздули из этого целый скандал.
«Ему (Нетаньяху) объяснили, получил каравай или халу, как его назвали наши средства массовой информации… Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии», — рассказал Элькин, присутствовавший на церемонии как член израильской делегации.
Он заявил, что крошки выпали из рук супруги премьер-министра, когда они с мужем пошли.
Ранее в защиту Сары Нетаньяху выступил сам глава израильского кабмина. Он призвал не искать неуважения в жесте своей супруги и обратил внимание, что из уважения к Украине она оделась в цвета украинского флага.