Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу

По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков. Они отрезали ему голову и положили на железнодорожные пути, чтобы скрыть преступление, рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов

«В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик», — передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Ссылаясь на данные разведки, Безсонов рассказал, что преступники пытались представить смерть сослуживца как несчастный случай. Для этого они обезглавили тело военного и положили на железнодорожные пути.

Трое подозреваемых задержаны.