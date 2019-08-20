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Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков. Они отрезали ему голову и положили на железнодорожные пути, чтобы скрыть преступление, рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик», — передает его слова «Донецкое агентство новостей».
Ссылаясь на данные разведки, Безсонов рассказал, что преступники пытались представить смерть сослуживца как несчастный случай. Для этого они обезглавили тело военного и положили на железнодорожные пути.
Трое подозреваемых задержаны.
В воскресенье экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал официальные документы о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
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В мире , Украина , Даниил Безсонов , Алексей Журавко , Верховная Рада , Мариуполь
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