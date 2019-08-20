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В МИД Швеции выступили против изоляции Ирана 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Изоляция Ирана не приведёт ни к чему хорошему. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрём по итогам встречи в Стокгольме с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Мы пытались изолировать Иран на протяжении десятилетий, но ничего хорошего из этого не вышло. Я считаю, что нам нужны дипломатические контакты, я считаю, что это важно — встречаться и выражать свои взгляды напрямую тем, кого мы обсуждаем», — сказала Вальстрём.
Таким образом, уточняет агентство, она прокомментировала критику в свой адрес со стороны правозащитников, которые осудили визит в Стокгольм Зарифа.
Ранее в Испании заявили, что ЕС следует объединить усилия для защиты своих интересов и поиска нового диалога с Ираном, не становясь при этом заложником конфронтации между Тегераном и Вашингтоном.
В середине августа госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников и партнёров Вашингтона усилить давление на Иран.
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Комментарии
В мире , Европа , МИД , ЕС , Иран , Стокгольм , Швеция
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