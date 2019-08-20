Италия арестовала судно с мигрантами

Итальянская прокуратура решила наложить арест на судно испанской НПО Open Arms, на борту которого находится 79 мигрантов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что в настоящее время судно расположилось у берегов острова Лампедуза.

По имеющимся данным, решение об аресте было вынесено после того, как судья, врачи и полиция побывали на борту судна.

Планируется, что судно конфискуют в ближайшее время. Также уже возбуждено нового уголовное дело о неисполнении служебных обязанностей.

Как отмечается, в сентябре 2018 года правительство Италии ужесточило миграционное законодательство. Согласно новому документу, изменились правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам.