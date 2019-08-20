Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Италия арестовала судно с мигрантами 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Tony Gentile/Reuters
Итальянская прокуратура решила наложить арест на судно испанской НПО Open Arms, на борту которого находится 79 мигрантов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что в настоящее время судно расположилось у берегов острова Лампедуза.
По имеющимся данным, решение об аресте было вынесено после того, как судья, врачи и полиция побывали на борту судна.
Планируется, что судно конфискуют в ближайшее время. Также уже возбуждено нового уголовное дело о неисполнении служебных обязанностей.
Как отмечается, в сентябре 2018 года правительство Италии ужесточило миграционное законодательство. Согласно новому документу, изменились правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам.
Ранее сообщалось, что актер Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами. В ответ на это глава МВД Италии Маттео Сальвини предложил Гиру забрать мигрантов с собой.
Газета.Ru: последние новости
Кличко собрался баллотироваться в мэры Киева Макрон причинил боль жене на глазах у Путина Уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
В мире , Европа , Ричард Гир , МВД , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Провал»: Путин выступил с заявлением917
Трамп предложил вернуть Россию в G8125
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать21
Новый мэр Риги отрекся от русских4
Умерла Александра Назарова8
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение