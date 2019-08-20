Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР

Фото: © Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к диалогу с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. "Власть в Украине поменялась, с приходом к власти Зеленского и жители республики, и жители самой Украины питали надежду на то, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя бы как минимум будет прекращена война, хотя бы начнется хоть какой-то диалог с республиками, который, возможно, хоть к чему-то привел бы положительному. Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет, потому что Зеленский не самостоятельный игрок и не готов принимать самостоятельные решения", — заявил Пасечник на встрече с руководством профсоюзных организаций республики в Луганске. По мнению Пасечника, Зеленский мало чем отличается от предыдущего президента Украины Петра Порошенко , так как "выполняет те же указания". Пасечник уточнил, что ведет речь об указаниях "прозападных политиков, указания Запада и Америки". "Мы просим признать ваш выбор. Украина, Зеленский, признайте нашу самостоятельность, признайте нашу легитимность. И дайте нам свободу принятия решений… Не готов он (Зеленский — ред.) беседовать с руководством республик, и Донецкой, и Луганской республики", — заявил глава ЛНР.