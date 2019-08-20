Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен тем, что Северная Корея недавно осуществила пуски ракет малой дальности, но надеется, что Пхеньян вернется к столу переговоров.

"Да, я хотел бы, чтобы они этого не делали", — заявил Помпео в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, беспокоят ли его эти ракетные пуски. При этом он отметил, что США "не вернулись к переговорному столу так быстро, как надеялись", так как на этом пути возникли "некоторые препятствия", о которых Вашингтон знал. Помпео выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын вернется к переговорам.

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром в пятницу 16 августа осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.