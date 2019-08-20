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Лукашенко пригрозил «оборзевшим» силовикам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на серьезные недостатки в работе правоохранительной системы страны и пригрозил «изъять из общества» некоторых «оборзевших» силовиков из-за фальсификаций в ходе расследования уголовных дел.
Лукашенко заявил об этом на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, передает агентство БелТА.
Он отметил, что у людей порой складывается впечатление, будто правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.
«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — заявил глава государства.
Президент указал, что еще хуже, когда все это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.
«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, что и вовсе недопустимо в практике силовиков — это появление новой «формы работы», а именно — прямого давления на участников уголовного процесса.
Лукашенко обратил внимание, что «даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять». Глава белорусского государства возмутился тем, что его об этих фактах просто информируют, а соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются.
Он также отметил, что проблемы в правоохранительной системе страны, причем в некоторых случаях достаточно острые, выявляют обращения граждан и правоприменительная практика.
По словам президента, все это говорит о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также прокуратуры.
Ранее Лукашенко назвал «вопиющей бесхозяйственностью» ситуацию с падежом скота в республике и пригрозил чиновникам «жесточайшими разборками».
До этого он назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ , МВД
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