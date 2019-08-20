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Макрон опубликовал в фейсбуке пост на русском языке 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию в фейсбуке на русском языке.
По словам главы государства, "Россия — очень глубоко европейская страна".
"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока.
Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений".
Французский лидер выразил уверенность, что в результате такого многостороннего переустройства удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов.
Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине.
В Кремле состоявшиеся переговоры охарактеризовали как "насыщенные, доверительные и конструктивные". Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиций мировых лидеров.
"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — добавил представитель Кремля.
В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.
Кроме того, в рамках визита Путина во Францию состоялись еще и переговоры с участием двух делегаций, двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам.
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Комментарии1
В мире , Европа , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Владивосток , Лиссабон , Франция
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