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Лукашенко придумал новое достижение Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 8 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, главным достижением республики. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов, пишет БЕЛТА.
«Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях», — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, этого удалось достичь благодаря политике, которую ведет власть, и работе правоохранительных органов. Президент также отметил, что белорусское общество живет не в вакууме и видит, что происходит в других странах.
Отдельно белорусский лидер отметил значимость нынешней встречи с силовым блоком, которая, как добавил Лукашенко, должна «стать исторической», так как на ней присутствуют люди, от которых зависит независимость, суверенитет и стабильность страны. Сотрудников правоохранительных органов глава государства также заверил в том, что ситуация в этой сфере изменится к лучшему.
В феврале 2019 года Лукашенко заявлял, что главным достижением Белоруссии является суверенитет и независимость страны.
«И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе», — заявлял он.
Президент подчеркивал, что если обстановка в государстве будет дестабилизирована, то республика вновь «уйдет под плетку».
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД
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