Лукашенко придумал новое достижение Белоруссии

«Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, этого удалось достичь благодаря политике, которую ведет власть, и работе правоохранительных органов. Президент также отметил, что белорусское общество живет не в вакууме и видит, что происходит в других странах.

Отдельно белорусский лидер отметил значимость нынешней встречи с силовым блоком, которая, как добавил Лукашенко, должна «стать исторической», так как на ней присутствуют люди, от которых зависит независимость, суверенитет и стабильность страны. Сотрудников правоохранительных органов глава государства также заверил в том, что ситуация в этой сфере изменится к лучшему.

В феврале 2019 года Лукашенко заявлял, что главным достижением Белоруссии является суверенитет и независимость страны.

«И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе», — заявлял он.

Президент подчеркивал, что если обстановка в государстве будет дестабилизирована, то республика вновь «уйдет под плетку».