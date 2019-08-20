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Путин похвалил лицо Брижит Макрон 

Lenta.ru 10 минут назад
Президент России Владимир Путин похвалил лицо Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Запись их диалога появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».
На видео слышно, как лидеры стран разговаривают о работе, после чего Путин делает комплимент жене французского президента.
«У вас шикарный цвет лица», — отметил Путин, на что Брижит Макрон с улыбкой ответила: «Вам надо остаться подольше».
19 августа Макрон процитировал русского писателя Федора Достоевского, когда говорил о роли русских среди остальных европейских наций. Он напомнил Путину и присутствовавшим журналистам о месте в романе «Подросток», где Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца.
Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.
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Комментарии
В мире , Видео , Федор Достоевский , Брижит Макрон , Владимир Путин , ЕС , Франция
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