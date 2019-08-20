Путин похвалил лицо Брижит Макрон

На видео слышно, как лидеры стран разговаривают о работе, после чего Путин делает комплимент жене французского президента.

«У вас шикарный цвет лица», — отметил Путин, на что Брижит Макрон с улыбкой ответила: «Вам надо остаться подольше».

19 августа Макрон процитировал русского писателя Федора Достоевского , когда говорил о роли русских среди остальных европейских наций. Он напомнил Путину и присутствовавшим журналистам о месте в романе «Подросток», где Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца.