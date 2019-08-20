Современные государства-утопии: куда сбежать от законов и налогов

Проекты утопических государств веками занимают воображение человечества. Большинство из них провалились или никогда не были воплощены, но несколько попыток создать идеальное общество дожили до наших дней. News.ru выбрал три из них: город-государство хиппи в Копенгагене , Свободную Республику Либерленд в бывшей Югославии и виртуальное государство Битнэйшн, которое выдаёт паспорта гражданина мира. Одни считают подобные инициативы наивными, другие видят в них прообраз мира будущего.

Ватикан для стареющих хиппи

Христиания в столице Дании Копенгагене не была первой коммуной хиппи в Европе, но стала, пожалуй, самой известной и сохранилась по сей день. Её название не имеет ничего общего с религией: просто однажды, в 1971 году, копенгагенские хиппи, сквоттеры и прочие неформалы оккупировали пустующие военные казармы в районе Христиансхавн.

Долгие годы жители Христиании сопротивлялись давлению властей, не платили налоги и вообще считали свой «свободный город» эдаким государством в государстве вроде Ватикана. Все важные решения принимали на общественном совете, напоминающем древнерусское вече (в том плане, что победителей определяли по громкости криков). В Христиании до сих пор есть свои команды по уборке мусора, детские сады, молодёжные клубы, почтовая служба, ремонтные бригады и даже валюта. И свои законы, которых, впрочем, немного. Это запрет на автомобили, огнестрельное оружие и тяжёлые наркотики.

Никто не говорил о лёгких. Хотя каннабис в Дании запрещён, в коммуне хиппи его открыто продают с самого дня основания. Главная улица Христиании так и называется — улица Барыг. Торговля марихуаной и гашишем вносит неоценимый вклад в экономику анклава, но не является единственным источником его дохода. Деньги в казну также приносит продажа изделий местных арт-студий, различные мастер-классы и, конечно, же туризм. Правда, он же, как верят некоторые жители Христиании, её и убивает.

I’ve also visited the Freetown Christiania, which is essentially a parallel universe in the city of Copenhagen.

This would be a perfect location for a real life amusement park from Nier Automata 🤩 pic.twitter.com/BGgo2VfcWn— Animenz Piano Sheets (@Animenzzz) 6 января 2019 г. Число резидентов коммуны сегодня составляет около тысячи человек, а туристов и просто желающих закупиться нелегальным товаром туда приходит более миллиона в год. И если раньше собственноручно выращенной «травкой» приторговывали местные хиппи, то сегодня это дело разрослось до промышленных масштабов и отошло в руки криминальных банд.

Отношение к Христиании со стороны датских властей менялось на протяжении её существования. Коммуну то угрожали разогнать, то игнорировали, то пытались легализовать. Официальный полуавтономный статус она получила в 2011 году. Территория Христиании была куплена у Копенгагена фондом, основанным адвокатом Кнудом Фолдшаком, и местные жители превратились из сквоттеров в землевладельцев. С тех пор им приходится платить налоги датскому королевству, но их особый статус наконец признан властями. Хотя полиция не оставляет попыток побороть проблему наркодилеров в коммуне и регулярно устраивает рейды с арестами.

Побочным эффектом легализации стали взлетевшие цены на аренду недвижимости. Если раньше жители анклава платили по 300 евро за жильё (это был своего рода налог на нужды коммуны), то сегодня за возможность пожить в городе хиппи они выкладывают по 1300 евро. Поэтому не стоит удивляться, что основной контингент Христиании сегодня — это не нищие бродяги, как было на заре её существования, а средний класс. А их дома хоть и колоритны, но вполне благоустроены.

Страна свободы на ничейной земле

В апреле этого года Свободная Республика Либерленд отпраздновала четырёхлетие своего основания. Как утверждает портал Liberland Press, на мероприятии присутствовали бывший американский конгрессмен Томас Гаррет и хорватский парламентарий Иван Пернар. Торжества проходили в сербском городе Сомбор, а не в самом Либерленде по одной простой причине: на территорию, провозглашённую свободным государством, вход запрещён. Время от времени туда пытаются прорваться его «граждане», но всех их задерживают хорватские пограничники.

Liberland with little change

Design by @Takweer @Liberland_org @LiberlandNews pic.twitter.com/tvVzHQuU6y— 🇹​🇦​🇰​🇼​🇪​🇪​🇷​ ✪ (@Takweer) 19 августа 2019 г. А началось всё с того, что чешский либертарианец Вит Едличка отыскал на карте бывшей Югославии клочок земли, который, в теории, никому не принадлежал. Территория площадью около 7 кв. км располагалась на границе Сербии и Хорватии, на берегу реки Данубе, причём Белград считал её хорватской, а Загреб — сербской. Территориальный казус после распада Югославии так и не был разрешён. Поэтому 13 апреля 2015 года, в годовщину рождения одного из авторов американской Декларации независимости Томаса Джефферсона , Едличка объявил о создании на этой территории Свободной Республики Либерленд, воспользовавшись правовым понятием Terra Nullius (ничья земля).

Будучи убеждённым либертарианцем, Едличка, объявивший себя президентом придуманной им страны, считает, что государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь своих граждан — отсюда и название новорождённой республики — земля свободы. Управляться, по замыслу энтузиастов, она будет с помощью «горсточки законов», а налоги все будут платить на добровольной основе. «Живи и дай жить другим», — вот девиз Либерленда.

Международное сообщество отнеслось к созданию республики как к шутке: Сербия предпочла её проигнорировать, а вот Хорватия — выставила пограничников на берегах Данубе. Признавая, что территория Либерленда спорная, Загреб считает, что этот спор должен решиться в пользу Сербии или Хорватии, а не в пользу третьей страны. Поэтому любое проникновение на «ничью землю» считается незаконным, и в непризнанном государстве сегодня никто не живёт.

Несмотря на нелегальный статус, Либерленд продолжает раздавать паспорта, назначать послов в другие государства и вести интернет-дискуссии об источниках дохода страны — предполагается сделать её налоговым раем и туристической Меккой. И надеется, что когда-нибудь международное сообщество его всё-таки признает. В апреле республика открыла своё представительство в Брюсселе, неподалёку от правительственного квартала Евросоюза , чтобы «бороться за признание Либерленда международными институциями, базирующимися в Брюсселе».

В январе проект Едлички даже засветился на сессии Европарламента . Тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер , отвечая на вопрос парламентария о том, можно ли считать Либерленд частью ЕС, сказал, что «этот вопрос требуется прояснить». Руководство непризнанной республики обрадовалось: если бы Юнкер считал эту землю частью Сербии или Хорватии, она бы автоматически становилась частью ЕС. А раз глава Еврокомиссии затруднился однозначно ответить на вопрос, шансы на признание у Либерленда есть. По крайней мере, так думает отец-основатель республики Вит Едличка.

Граждане виртуальной реальности

Основательница компании Битнэйшн (Bitnation) Сюзанна Темпельхоф пошла ещё дальше создателей Либерленда. Её «государство» вообще не привязано к какой-либо территории и существует виртуально, на платформе блокчейн. Битнациональность — это воплощение космополитической мечты о паспорте гражданина мира.

Компания Битнэйшн родилась в 2014 году, хотя Темпельхоф вынашивала идею её создания годами. Её отец семь лет был лицом без гражданства, поэтому изначально выдача интернет-паспортов была призвана решить проблему беженцев и людей без официального статуса. Темпельхоф казалось несправедливым, что человек вынужден привязываться к стране, в которой он родился, платить налоги государству, действия которого он зачастую не одобряет, и повиноваться законам, которые ему не нравятся. Она считает, что в будущем мир откажется от системы национальных государств. И её компания станет флагманом этих изменений.

Liberland with little change

Design by @Takweer @Liberland_org @LiberlandNews pic.twitter.com/tvVzHQuU6y— 🇹​🇦​🇰​🇼​🇪​🇪​🇷​ ✪ (@Takweer) 19 августа 2019 г. Битнэйшн предоставляет базовые государственные услуги: выдаёт паспорта, свидетельства о рождении, нотариальные заверения и удостоверения беженца. Все данные его «граждан» немедленно загружаются на платформу блокчейн, где они будут храниться вечно. К 2018 году число виртуальных «граждан» государства приблизилось к 20 тыс. В декабре 2015 года был зарегистрирован первый блокчейн-брак: таким образом решила пожениться пара из испанской Страны басков Едурн Лолназ и Майель де Борниоль.

Хотя Сюзанна Темпельхоф хочет разрушить национальные государства как явление, они, наоборот, берут на вооружение технологии блокчейна. Так, в 2014 году Эстония запустила программу электронного статуса резидента. С её помощью стать налоговым резидентом страны сможет человек из любой точки земного шара. При этом жить в Эстонии не обязательно. Программа нацелена на бизнесменов, работающих онлайн и нуждающихся в резидентстве ЕС для упрощения операций. Таллин, как писала газета The Telegraph, также сотрудничал с компанией Темпельхоф для запуска сервиса электронных нотариальных свидетельств.

Сюзанна родилась в Швеции, но не считает себя её гражданкой. Она — представительница поколения «цифровых кочевников» — людей, работа которых сосредоточена в интернете, поэтому даёт им возможность выбирать почти любую страну для жизни. Для них цифровое гражданство выглядит привлекательной идеей, хотя признание подобных виртуальных документов со стороны мировых правительств — дело далёкого будущего. Но Темпельхоф уверена, что ждать осталось недолго — лет 50.