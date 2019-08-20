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Сальвини заявил, что не боится «суда итальянцев» 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини, потребовавший ранее проведения досрочных выборов, что спровоцировало политический кризис в стране, заявил во вторник в Сенате национального парламента, что "не боится суда итальянцев".
Прямую трансляцию заседания Сената ведут многие общенациональные телеканалы, в том числе Первый канал гостелевидения Rai.
Заседание открылось выступлением премьер-министра Джузеппе Конте, который объявил, что подаст прошение об отставке президенту республики Серджо Маттарелле. По его словам, Сальвини начал политический кризис, преследуя "личные интересы и интересы своей партии".
Открывая прения в Сенате, Сальвини заявил, что "повторил бы все, что сделал". "С великой силой свободного человека я хочу сказать, что не боюсь суда итальянцев. В этом зале есть свободные женщины и мужчины… Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком", — подчеркнул он.
Вице-премьер повторил, что страна нуждается в досрочных парламентских выборах, хотя и сообщил, что готов завершить важнейшие реформы, начатые правительством Конте. Одновременно Сальвини указал, что не боится перспективы создания альянса между правящим ныне "Движением 5 звезд" и оппозиционной Демократической партией.
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Салвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.
После того как Конте подаст президенту Маттарелле прошение об отставке, нынешний политический кризис в Италии превратится в правительственный кризис.
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Комментарии
В мире , Европа , Демократическая партия США
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