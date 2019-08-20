Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

Как отмечается, Джонсон проинформировал Трампа касательно выхода Великобритании из Евросоюза

Помимо этого, лидеры США и Соединенного королевства обсудили торговлю и экономику.

Также сообщается, что Трамп выразил большой энтузиазм перед грядущей встречей с Джонсоном на саммите G7, который пройдет во Франции.

Ранее Трамп поддержал выход Великобритании из ЕС.