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Трамп обсудил Brexit с Джонсоном 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу Brexit. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается, Джонсон проинформировал Трампа касательно выхода Великобритании из Евросоюза.
Помимо этого, лидеры США и Соединенного королевства обсудили торговлю и экономику.
Также сообщается, что Трамп выразил большой энтузиазм перед грядущей встречей с Джонсоном на саммите G7, который пройдет во Франции.
Ранее Трамп поддержал выход Великобритании из ЕС.
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В мире , Политика , Борис Джонсон , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости , США , Великобритания
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